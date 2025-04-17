10. Yargı paketi tamam... 50 bini aşkın hükümlüye tahliye yolu

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ADALET Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dün sunduğu 10. Yargı Paketi’nin bu hafta içinde de TBMM’ye getirilmesi bekleniyor. Yaklaşık 300 bin kapasitesi olan cezaevlerinde 400 bini aşkın tutuklu ve hükümlü var. Bir anlamda kısmi af getirecek olan paketin yasalaşması ve yaklaşık 50-55 bin hükümlünün tahliyesi ile kapasitesinin 100 bin üzerinde mahkûm bulunan cezaevlerindeki sıkışıklığın bir ölçüde rahatlatılması hedefleniyor.

COVID İLE 30 BİN TAHLİYE: 55 maddelik yargı paketiyle, 14 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme yapılıyor. Buna göre, COVID izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar o dönemde denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. COVID devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılmıştı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan yaklaşık 100 bin kişi yararlandı. 31 Temmuz 2023’te cezaevinde olmayan, daha önce suç işlemiş, cezasının infazı ise kesinleşmediği için hapse girmemiş olanlar düzenlemeden yararlanmıştı. Cezası kesinleşenlere de bu hakkın verilmesiyle 30 bini aşkın hükümlüye de tahliye yolu açılabilecek.

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MÜKERRİR SUÇLULARA İYİ HABER: Bir kişi ilk suçundan sonra cezasını çekip yeniden suç işlediğinde “mükerrir” sayılıyor. Bu durum infaz rejiminde, denetimli serbestlikle salıverilmelerde ciddi bir fark yaratıyor. Mevcut sistemde, 2. kez suç işleyenler cezasının 2/3’ünü, üçüncüyü işlemişse cezasının tamamını cezaevinde geçirmek zorunda. Bu oran, ilk kez suç işleyenlere kıyasla daha ağır bir infaz anlamına geliyor. Yapılacak düzenlemeyle mükerrir cezalarında infaz iyileştirmesi yapılması planlanıyor. Bu kapsamda 20 bin aşkın mükerrir hükümlünün tahliye olabileceği kaydediliyor.