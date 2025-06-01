10. yargı paketi Komisyon’da

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Yıldız, “Bu konu (COVID düzenlemesi) tamamen gözden çıkarılmış bir tarafa atılmış değil. Bu kadarını size söyleyeyim. Derin bir araştırmaya analize ihtiyaç vardır. Bunu inşallah Eylül Ekim aylarında otururuz, etki analizlerini yaparız. İnşallah bu konuyu da çıkarırız” dedi. TBMM Adalet Komisyonu’nda, 19 bin 800 mükerrir suçluya şartlı tahliye, ağır hasta, engelli ve yaşlı mahkumlara da konutta infaz yoluyla cezaevinden çıkış yolunu açan 10. yargı paketinin görüşülmesine dün başlandı. CHP ve DEM Partililer, 30 maddelik teklifin beklentileri karşılamadığını belirterek, “COVID-19 düzenlemesi”nin pakette yer almamasını eleştirdiler. DEM partililer, “Ağırlaştırılmış müebbet mahkumlarının” ağır hastalık durumunda da konutta infaz kapsamı dışında tutulmasına eleştirerek, bu düzenlemenin de çıkarılmasını istediler. Muhalefet milletvekilleri, yaratılan beklentiyi karşılamak ve mahkumlarla ailelerine “bayram sevinci” yaşatmak için COVID düzenlemesinin teklife eklenmesini istediler.



COVID DÜZENLEMESİ EYLÜL EKİMDE…



Komisyonda söz alan MHP’li Fethi Yıldız, “COVID iznindeki eşitsizlik konusu. Bu konu tamamen gözden çıkarılmış bir tarafa atılmış değil. Bu kadarını size söyleyeyim. Derin bir araştırmaya analize ihtiyaç vardır. Bunu inşallah eylül-ekim aylarında otururuz, etki analizlerini yaparız. İnşallah bu konuyu da çıkarırız” dedi.