HABERLERGündem Haberleri

10 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM’de

Güncelleme Tarihi:

#Dokunulmazlık#TBMM#CHP
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 07:00

TBMM Başkanlığı’na aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a havale edildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN DE VAR

Dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen milletvekilleri şöyle: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, DEM Parti Hakkâri Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık. Özgür Özel’in 4, Lütfü Türkkan’ın 2 dosyası bulunuyor.   

 

 

