10 ülkeyle ‘ortak diploma’ mesajı

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Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan olmak üzere 10 üye ülkenin yer aldığı KKTC’nin gözlemci ülke olarak bulunduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü toplantısı, 4-5 Ağustos’ta Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Konuşmasında birlik, beraberlik ve işbirliği vurgusu yapan Bakan Tekin şunları söyledi: “Değerli eğitimcilerimizin ve akademisyenlerimizin katkılarıyla eğitim alanında yaşanılan zorlukları ele alıp çözüme kavuşturmak temel hedeflerimizden bir tanesi. Ekonomik işbirliği sürecinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi açısından enstitü bünyesindeki üye ülkelerin kendi içerisinde farklı derecelendirme mekanizmaları oluşturabilen bir eğitim sistemi inşa etme hayali olması gerektiğine inanıyorum. Belki uzun vadede ortak diploma programlarına varabilecek çalışmaların en azından şimdiden gündemimizde olmasının iyi olacağını düşünüyorum.”