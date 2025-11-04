10 ton yağ, 10 öğrenciye burs

Haberin Devamı

Bir litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kullanılmaz hale getirebiliyor. Oysa atık yağlar, doğru yöntemlerle toplandığında enerjiye dönüşebiliyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) de bu farkındalıkla yola çıkarak kampüs genelinde yeni bir çevre projesini hayata geçirdi. ‘Gelecek İçin Dökme Biriktir’ adıyla başlatılan proje kapsamında, öğrencilerden akademik ve idari personele kadar tüm İYTE’liler, evlerinde biriktirdikleri kullanılmış yemeklik yağları kampüste oluşturulan toplama noktalarına teslim edebilecek. DB Tarımsal Enerji ile iş birliği içinde yürütülen projeyle evlerde biriken kızartmalık yağlar artık lavabolara dökülmek yerine kampüse kurulacak özel noktalarda toplanacak. Bu sayede atık yağlar biyoyakıta dönüşürken, elde edilen gelir de öğrencilere burs ve yemek desteği olacak.

BU PROJE ÖRNEK OLSUN

İYTE kampüsünde bulunan idari, akademik personel ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 7 bin 500 kişilik bir topluluk, projeye aktif olarak katılacak. Her bireyin yılda ortalama 1-1.5 litre yağ biriktirmesiyle birlikte 10 ton atık yağ toplanması hedefleniyor. Bu dönüşümden elde edilecek gelir 10 üniversite öğrencisinin bir yıllık eğitim bursuna denk geliyor. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, “İnanıyorum ki başlattığımız bu adım, kısa sürede diğer üniversitelere de örnek olacak” diyor. DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı ise projeyle birlikte yalnızca yağların değil, yemek artıklarının da değerli bir kaynağa dönüştüğüne dikkat çekti. Borovalı, Türkiye genelinde yıllık 35 bin tona yaklaşan yemeklik yağ toplama kapasitesine ulaştıklarını belirterek, bu yağların metan gazından havacılık yakıtına kadar farklı biyoyakıt türlerinde kullanılabildiğini söyledi.