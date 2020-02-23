MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri10 ton muzu çalıp satmışlar!
GeriGündem 10 ton muzu çalıp satmışlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

10 ton muzu çalıp satmışlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
10 ton muzu çalıp satmışlar!
Abone Olgoogle-news

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir seradan 10 ton muz çalan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Şüpheliler muzları sattıklarını söyledi. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 kişi ise aranıyor.

Alanya'nın Yaylalı Mahallesi'ndeki bir seradan bir süre önce yaklaşık 10 ton muz çalınmasıyla ilgili harekete geçen Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin M.A.A. (46), O.K. (45), B.Y. (20) ve O.B. (19) olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden M.A.A., O.K. ve B.Y. saklandıkları yerde cuma günü yakalandı. Şüpheliler Mahmutlar Jandarma Karakolu'nda alınan ifadelerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. O.K. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından, M.A.A. da çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili O.B.'nin arandığı kaydedildi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle