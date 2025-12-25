10 soruda uyuşturucu operasyonları

Haberin Devamı

NASIL BAŞLADI

8 Ekim’de Hadise, Berrak Tüzünataç ve İrem Derici’nin de aralarında bulunduğu 18 kişi jandarmaya götürülüp uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’nda numuneler alındı. Bu soruşturmayı CİMER ve savcılığa gelen bir ihbar başlatmıştı. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları ilk kez bu gözaltılar ile gündeme düştü.

NASIL GENİŞLEDİ

Bu gözaltılar kamuoyu nezdinde unutulmaya yüz tutmuş görünürken aslında bu soruşturmayla başlayan süreç yeni ihbar ve bulgularla derinleşmişti. Gizli tanık ve itirafçıların ortaya çıkmasıyla yeni süreçler başladı ve farklı kişilere yönelik yeni soruşturmalar yeni operasyonlara dönüştü.

MEDYAYA NASIL SIÇRADI

Hem ihbarlar hem de gizli tanık ifadeleri medya dünyasından bazı isimleri gündeme getirince bu isimler mercek altına alındı. İlk aşamada 5 Aralık’ta haber spikerleri Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet gözaltına alındı. Ardından medyaya yönelik ikinci dalga operasyon geldi. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Ersoy ve Cebeci tutuklandı.

SARAN’A NASIL UZANDI

Gözaltına alınan spiker Ela Rumeysa Cebeci iki cep telefonunu şifreleriyle savcılığa teslim etti. Telefonundaki yazışma ve ses kayıtlarından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bazı diyalogları çıktı. Savcılık uyuşturucu kullandıkları şüphesini doğuran bu kayıtlarla ilgili Saran’ı ifadeye çağırdı ve uyuşturucu testi yaptırdı. Saran’ın testi de pozitif çıktı.

HEDEF ‘TORBACI LİSTESİ’ Mİ

Farklı kollardan devam eden soruşturmalarda ‘geniş müşteri ağı’ olan ve ‘torbacı’ diye adlandırılan uyuşturucu satıcısının itirafçı olup müşteri listesini savcılığa verdiği iddiası sürecin en kritik noktalarından biri. Ancak hangi operasyonların torbacı itiraflarına, hangisinin ihbarlarla dayandığı henüz netlik kazanmadı. 18 Aralık’ta Danla Bilic, Aleyna Tilki ve Yusuf Güney’in ve boğazdaki yalısında uyuşturucu partileri vermekle suçlanan Kasım Garipoğlu’nun gözaltı kararlarının da dosyadaki itiraf ve ihbarların neticesi olduğu değerlendiriliyor.

RAPORLAR BAĞLAYICI MI

Herhangi bir soruşturmada nihai kararı ancak mahkemeler verir. Ancak mahkemelerin kararlarına da etki eden bilirkişi raporları olur. Adli Tıp Kurumu birçok konuda savcılık ve mahkemelerin doğrudan başvurduğu ‘resmi bilirkişi’ niteliğinde. Dolasıyla mahkemeler Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor ve verileri doğrudan delil olarak da kabul edebilir.

‘ÖRGÜT ŞEMASI’ VAR MI

Savcılık Mehmet Akif Ersoy ve çevresine yönelik soruşturmada ‘örgüt kurmak’ suçlamasını da yöneltiyor. Ancak henüz bu ‘örgüt’ detayları çok belirgin değil. Henüz bir şema da yok. Kimin hangi konumda olduğu ve (varsa) nasıl bir hiyerarşik ilişki olduğu ancak iddianamenin hazırlandığı süreçte belli olur.

SORUŞTURMALARIN BİR İSMİ VAR MI

Geçmişte medya gündemine düşen birçok soruşturma çeşitli isimlerle (Son Tango, Batak vs...) adlandırılıyordu. Ancak mevcut soruşturmalarda böyle bir adlandırma yok.

GİZLİ TANIKLAR OPERASYONLARIN NERESİNDE

Gizli tanıklar bu operasyonlara kaynaklık eden bilgilerin önemli unsurlarından biri. Şimdiye kadar kaç gizli tanık olduğu henüz belli değil. Ama ‘Kanarya’ adlı gizli tanık adı ilk öne çıkanlardan. Gizli tanıkların beyan ve iddialarının ne tür delillerle desteklendiği ve sağlamasının yapıldığı ise iddianame hazırlandığında belli olabilecek.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK Mİ

Soruşturmalar birden fazla savcı tarafından yürütülüyor. Her savcının odaklandığı kol farklı. Ortaya çıkan yeni deliller, itiraflar ve delil ile desteklenebilecek ihbarlar neticesinde operasyonların dalgalar halinde devam edeceği öngörülüyor.