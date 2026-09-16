10 soruda Kozinoğlu soruşturması... Kurtlar Vadisi’ndeki benzerlikler tesadüf mü ‘kasıt’ mı

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1. KOZİNOĞLU KİMDİR

1955, Trabzon doğumlu, 15 yıl Özel Kuvvetler (Bordo Bereli) Subayı olarak yurtdışı görevlerde çalıştı. 1995’te emekli olup MİT’e geçti. Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı’nda çalıştı. 2010’da ‘Baş Müşavir’ unvanıyla Orta Asya ülkelerinden sorumlu oldu. 2011 Mart ayında Ergenekon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılıp tutuklandı.

2. NEYLE SUÇLANDI

‘Oda TV’deki bir bilgisayardan ‘Kozinoglu3’ adlı bir klasörün bulunduğu, bu klasörde de MİT’e ait bilgilerin olduğu iddia edildi. Klasörün isminden dolayı bilgileri sızdıranın da Kozinoğlu olduğu kabul edildi. ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmek, sızdırmak’ suçu yönetildi.

Dizide kullanılan ‘34 FG 7061’ plaka da ‘FG/Fethullah Gülen’, ‘7061’ ise tersten okunarak (7’nci ayın 16’sı) 15 Temmuz darbe tarihine bir gönderme olarak algılanıyor.

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3. KENDİNİ NASIL SAVUNDU

Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de hayatını kaybetti. Ölmeseydi 22 Kasım’daki ilk duruşmada kendini savunacaktı. İlk duruşma için hazırladığı savunması da sonra ortaya çıktı. Fethullah Gülen cemaatinin hedefinde olduğunu söyledi, bilgisayardaki klasör ve buna bağlı suçlamaları reddetti.

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4. ÖLÜMÜNDE FETÖ ŞÜPHESİ NİYE VAR

FETÖ’den tutuklanıp ceza alan Enver Altaylı’nın (Eski bir MİT görevlisi) bilgisayarından Fethullah Gülen’e ‘Muhterem Efendim’ hitabıyla yazılmış mektuplar çıktı. 2008 tarihli bu mektuplardan birinde Kozinoğlu’nun MİT Müsteşarı olmaya çalıştığını belirterek ‘Eğer böyle bir şey olursa Fethullah Hoca Efendi’yi ve cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur’ diyor. Kozinoğlu’nun FETÖ’nün Orta Asya’daki okullarının kapatılmasında da aktif olduğunu yazıyor.





Dizideki karakterlerden biri, 34 RTE 321 plakalı bir araç kullanıyor. Bu plakadaki harflere ‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN’, rakamlara da 3-2-1 (sonun geldi, geri sayım başladı) şeklinde subliminal mesaj yüklendiği şüphesi var.

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5. SORUŞTURMA 15 YIL SONRA TEKRAR NEDEN AÇILDI

Adalet Bakanlığı’nın faili meçhul suçları araştırmak için yeni kurulan birimi bu ölümü ve sonrasında verilen takipsizlik kararını şüpheli bularak dosyayı yeniden açtı. Soruşturmayı yürüten dönemin Silivri Başsavcısı ve takipsizlik kararını yazan savcının FETÖ’den ihraç olması da süreçteki bir başka etken… Şimdi savcılık Kozinoğlu’nun kalp krizinin doğal yollardan olup olmadığının, eğer doğal bir kalp krizi ise de müdahalede sürecindeki şüphelerin izinde...

6. CEZAEVİNDEKİ ŞÜPHE NE

Savcılık, Kozinoğlu’nun rahatsızlığını fark edip ‘acil durum’ düğmesiyle yardım istemesinden sonra gardiyanların gereken müdahaleyi kasten veya ihmalen geciktirip geciktirmediğini araştırıyor. O gün çağrıya cevap vermesi gereken gardiyanın bu çağrıyı bir süre ‘duymazdan geldiği’ şüphesi var. FETÖ bağlantılı olduğu değerlendirilen bu gardiyan olaydan bir süre sonra istifa edip ayrılmış, darbe girişiminden sonra da Fransa’ya gitmiş. Kozinoğlu’na ilk müdahaleyi yapan sağlıkçılar da müdahaleyi kasten veya ihmalen geciktirme şüphesiyle soruşturuluyor. İki acil tıp teknisyeni ‘örgüte üye olmak’ ve ‘kasten öldürmek’ suçlamasıyla tutuklandı. Buradan savcılığın Kozinoğlu’nun ‘örgütlü’ bir şekilde ve ‘kasten’ öldürüldüğüne dair güçlü şüpheleri olduğu anlaşılıyor.

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7. KURTLAR VADİSİ SÜRECİN NERESİNDE

Kurtlar Vadisi’nde ‘Kazım Kaşifoğlu’ diye bir karakter var. Aslında Kaşif Kozinoğlu’nu ima eden ve istihbarat görevlisi olan bu karakter sürekli aşağılanarak ‘kötü’, ‘hain’ ve ‘hilekâr’ biri diye tasvir ediliyor. Dizinin 10 Kasım 2011’deki 136. bölümünde bu karakter yakalanıp bir hücreye konuluyor ve burada ölüm emri veriliyor. 2 gün sonra da Kozinoğlu cezaevinde gerçekten ölüyor. 8 Aralık’taki 139. bölümde de Kozinoğlu’nun gözaltındayken koluna şırıngayla hava enjekte edilip kalp kriziyle öldürülmesi sahneleniyor.



8. DİZİDE BAŞKA DİKKAT ÇEKEN SAHNELER VAR MI

Dizideki karakterlerden biri 34 RTE 321 plakalı bir araç kullanıyor. Bu plakadaki harflere ‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN’, rakamlara da 3-2-1 (sonun geldi, geri sayım başladı) şeklinde subliminal mesaj yüklendiği şüphesi var. Bir başka plaka (34 FG 7061) plakasının da ‘FG/Fethullah Gülen’, ‘7061’ tersten okunarak (7’nci ayın 16’sı) 15 Temmuz darbe tarihine bir gönderme olarak algılanıyor. Aslında darbe planının 16 Temmuz olduğu, MİT’e yapılan ihbar nedeniyle öne çekildiği tespiti de dikkate alınarak...

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9. BU KONUDAKİ SUÇLAMA NE

Henüz bir suçlama yok. Sadece şüphe var. Savcılık, senaryoya ve sahnelere dışarıdan FETÖ lehine bir müdahale olup olmadığını araştırıyor. Diziye baştan beri yönetmenlik yapan ancak bir süre sonra ayrılan ama ayrılma sebebini ‘benimle mezara gidecek’ diyerek açıklamayan Osman Sınav’ın diziden neden ayrıldığı da ayrı bir muamma. ‘Osman Sınav, FETÖ lehine senaryoya müdahaleyi kabul etmediği için mi diziyi bırakmak zorunda kalmıştı?’ sorusu da ortada…

10. SENARİSTLER NE DİYOR

Dizinin senaryosunu yazan üç kişinin ‘tanık’ sıfatıyla ifadesini alındı. Şimdilik sadece Raci Şaşmaz’ın ifadesi kamuoyuna yansıdı. O da bütün bu dikkat çekici durumları ‘tesadüf’ veya ‘kurgu’ diyerek açıklamaya çalışıyor. Asıl Osman Sınav’ın senaryoya müdahale etmeye çalıştığını, kendilerinin bunu kabul etmediği için aralarının açıldığını söylüyor. Kaşif Kozinoğlu’nu ve diğer bazı Ergenekon sanıklarını dizide neden kötü ve adi karakterler olarak yansıttıklarının da bir cevabı yok.

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DİZİDE ‘KAŞİFOĞLU’ BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Kurtlar Vadisi’nin 8 Aralık 2011’de yayınlanan 139’uncu bölümünde MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu olduğu öne sürülen, ‘Kazım Kaşifoğlu’ karakterinin ölümü şu şekilde yer almıştı: Kazım Kaşifoğlu karakteri savcının talimatı ile gözaltına alınıp emniyete götürülüyor. Burada spor yapmak istediğini söyleyen Kaşifoğlu, spor salonunda kendini kötü hissederek görevli polislere nabzının yüksek olduğunu ifade ediyor. Görevli polisler ise ‘Duş al geçer’ diye yanıt veriyor. Kaşifoğlu odasına giderken görevlilerden doktor çağırmalarını istiyor. Bu sırada ‘Kara’ isimli karakter tarafından bulundukları yerin elektrikleri kesiliyor. Bir görevli tarafından zorla bir odaya kapatılan Kaşifoğlu’nun yanına ‘Kara’ giriyor ve koluna hava enjekte ediyor. Kaşifoğlu daha sonra kalp krizinden ölmüş gibi gösteriliyor.