10 soruda ‘hayat’ kurtaran uygulama

1- NASIL İNDİRİRİM

HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması, IOS ve Android’den indirilip, e-Devlet bilgileriyle kullanmaya başlanabilecek. e-Devlet üzerinden kolayca girilebilecek, yine ihbarlarlar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

2- KİMLER KULLANABİLİR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan e-Devlet’e kayıtlı herkes uygulamayı kullanabilir.

3- 112’Yİ ARAMAKTAN FARKI NE

Uygulama ile şu an 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbarlar dijital ortamda tek tuşla yapılabilecek. Ayrıca video ve fotoğraf ekleyerek durum anlatılabilecek. Acil yardım ve diğer ihbarlarda adres tarif etme telaşı tamamen ortadan kalkarken, tek tuşla istenilen konuma yardım çağırılabilecek. İhbara fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyerek ekiplerin olayı henüz yola çıkmadan analiz etmesi ve en doğru donanımla ulaşması sağlanabilecek.

4- KADES VAR MI

Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve korunması amacıyla kadınlara özel KADES uygulaması da “Hayat 112 Acil” uygulamasının içine taşındı. Ayrıca KADES’in akıllı saatlere entegrasyonu sağlandı. Böylece kadınlar telefon çantada veya uzakta olsa bile, sadece koldaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde acil yardım sinyali gönderebilecek.

5- İHBARLARDA KİMLİK BİLGİLERİ GİZLİ Mİ

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında aktif olarak kullanılan UYUMA uygulaması da HAYAT 112’ye taşındı. Bu sayede kişiler, tanık olduğu uyuşturucu olayları, terör, kaçakçılık, düzensiz göçmen hareketleri, cinsel saldırı, intihar girişimi ve şüpheli durumları fotoğraf ve video destekli hızlı ve güvenli şekilde kolluk kuvvetlerine iletebilecek. İhbarda bulunanların kimlik ve kişisel bilgileri gizli tutulacak.

6- ENKAZDA İŞE YARAR MI

Afet sonrası enkaz altında kalanlar telefon veya akıllı saatleri ile alarm butonuyla yardım isteyebilecek. Düdük özelliği ile insan kulağının duyamayacağı, arama kurtarma köpeklerini yönlendirecek özel bir ses frekansından yardım istenebilecek. Sesle iletişimin imkânsızlaştığı veya alternatif bir haberleşme yöntemine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda Mors kodu yardımıyla hızlıca acil yardım çağrısı yapılabiliyor.

7- ECZANE VE RADAR BİLGİSİ VAR MI

Uygulama içindeki “Yakınımda Ne Var?” modülüyle en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarını haritada tek tıkla bulmak mümkün. Yolculuk sırasında güzergâhdaki EDS’leri, sabit radarları ile hız koridorları da görülebilecek. Ancak güvenlik gereği arama ve çevirme noktalarının tam konumu verilmeyecek, yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceği uygulamadan öğrenilebilecek.

8- YANGINI NASIL BİLDİRECEĞİZ

Uygulamada yangınlar orman ve bina içi olarak ayrıldı. Böylece gelen ihbar zaman kaybedilmeden doğrudan itfaiyeye veya orman teşkilatına ulaştırılıyor. İhbar ile birlikte gönderilen hassas konum ve fotoğraflarla ekipler, yangının boyutunu yola çıkmadan analiz edip en doğru teçhizatla en kısa sürede müdahale edebilecek.

9- KÖPEK SALDIRISI İÇİN DE KULLANABİLİR MİYİM

Yaralı veya sokaklarda tehlike oluşturabilecek sahipsiz hayvanlar da tek tuşla merkeze bildirebilecek. Yapılacak ihbar ile valilikler ve belediyeler sokak hayvanlarını alarak barınaklara yerleştirilecek. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmaması durumunda ihbarlar, birkaç gün içinde HAYAT 112 Acil uygulaması merkezine “Kırmızı kodla müdahale edilmedi” uyarısı olarak düşecek.

10- ÖĞRETMENLERE ÖZEL UYGULAMA NEDİR

“Okul Acil” modülü ile öğretmenler acil durumda tek dokunuşla ihbar verebilecek. Ayrıca öğretmenler için akıllı saat ihbar modu da aktifleştirildi.

EKİPLER TANITIYOR

Yurt genelinde jandarma ve trafik polisi ekipleri, HAYAT 112 Acil uygulamasını vatandaşlara tanıtıyor. Ekipler, uygulamanın nasıl kullanılacağını ve ne işe yaradığını tek tek anlatıyor.

476.300 KİŞİ İNDİRDİ

Tüm acil çağrıların tek uygulamada buluştuğu HAYAT 112 Acil uygulamasını 21 Mayıs’tan 31 Mayıs’a kadar 476 bin 300 kişi indirdi. AFAD, Jandarma, İtfaiye, Orman Yangını İhbarı gibi birimlere en çok ihbar İstanbul’dan geldi.