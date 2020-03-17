10 soruda Avrupa’dan dönüş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilgili bakanlarla önceki akşam yapılan toplantıda uçuş kısıtlamalarına ilişkin bazı değişikliklere gidildi. Daha önce herhangi bir yere başvuru yapmaksızın 17 Mart’a kadar Türkiye’ye gelme izni sağlanan Türk turist ve vatandaşlara tanınan bu sürenin önceki gece sona ermesi kararlaştırıldı. Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlardan dün saat 17.00’ye kadar diplomatik temsilciliklere başvuru yapmaları istendi. Yetkililer, kararların nasıl uygulanacağına dair soruları yanıtladı:

20 ÜLKE İÇİN GEÇERLİ

1) Uçuş kısıtlaması hangi ülkeler için geçerli?

· Çin, Irak, İran, Güney Kore, İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra Avrupa’da Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka.

2) Uçuş kısıtlamasına yeni ülkeler eklenecek mi?

· Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa ve dünya genelinde yapacağı değerlendirmeler sonrası, koronavirüsün yayılma grafiğine göre bu listeye yeni ülkelerin eklenmesi söz konusu.

3) Avrupa’daki Türklere 17 Mart’a kadar ülkeye gelme izni verilmişti. Bu tarih geçerli mi?

· Hayır geçerli değil. Bu tarih 15 Mart pazar akşamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında ilgili bakanlarla yapılan toplantının ardından güncellendi. Avrupa’daki Türkler, başvuru yapmaksızın tarifeli seferlerle aynı günün gecesi 00.00’a kadar ülkeye giriş yapabildi.

4) Avrupa’dan dün gün boyu Türkiye’ye uçak geldi. Bu uçaklar yolcu getirdi mi?

· Hayır, Türkiye’nin almış olduğu uçuş kısıtlaması kararı gereği, önceki gece yarısından itibaren diğer ülkelerden olduğu gibi bu dokuz Avrupa ülkesinden de Türkiye’ye gelen uçaklar yolcusuz bir şekilde ülkeye giriş yaptı.

ÖZEL SEFERLERLE DÖNÜŞ

5) Avrupa’daki Türkler nasıl dönüş yapabilecek?

· Avrupa’dan Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlardan dün akşam saat 17.00’ye kadar diplomatik temsilcilere başvuru yapmaları istendi. Bu başvurular değerlendirildikten sonra, başvuru yapanlar bugün düzenlenecek özel seferlerle Türkiye’ye dönüş yapabilecek.

6) Türkiye’ye geliş, hangi havayolu firmasıyla olacak?

· Türk Hava Yolları’nın (THY) Avrupa’ya düzenlediği seferlerin dönüşüyle yolcu taşınırken, bunun haricinde yine THY, özel seferler düzenleyerek Türk vatandaşları ülkeye getirecek.

ÖĞRENCİLER VE TURİSTLER

7) Diğer havayolu firmalarından bilet alınabilecek mi?

· THY seferlerinin yetersiz kalması durumunda yetkili makamların alacağı kararla diğer havayolu firmalarının da Türk yolcu taşımasına izin verilecek. Örneğin Türkiye’ye boş gelmekte olan Lufthansa Havayolları, Türk yolcuları taşıyabilecek.

8) Avrupa’da yaşayan her Türk dönebilecek mi?

· Hayır. Bu izin şu an için yalnızca Avrupa’da öğrenim gören öğrenciler ve vizesi dolmak üzere olan turistler için geçerli.

9) Bugün Türkiye’ye gelen vatandaşlar için nasıl bir süreç izlenecek?

· Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda 14 günlük karantinaya alınacak.

10) Avrupa’dan gelecekler nerede karantinada tutulacak?

· Avrupa’dan gelenler öncelikle öğrencilerden boşaltılan yurtlarda karantina altına alınacaklar. Bu tedbirler alınmış durumda.