10 soru 10 yanıt

Okullar ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanlığımız’la süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulu verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de Bilim Kurulu’nun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız.

EBA nedir, TRT EBA TV nedir?

EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, MEB’in hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA’yı kullanabiliyor. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre MEB’in müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı.

EBA’yı ne zaman, TRT EBA TV’yi ne zaman kullanacağız?

Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsin. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA’yı kullansınlar. Sisteme yüklenme olmaması için EBA’yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz.

Uzaktan eğitim okulda eğitimin aynısı mı olacak?

Bizim için uzaktan eğitim, çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar diye gerekli. Okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar.

Uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak mı?

Ders videolarının yayın programını ‘meb.gov.tr’ üzerinde paylaştık. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağı mevcut.

Telafi eğitimleri olacak mı?

Zorunlu tatil bittiğinde hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak. Gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak.

İnterneti olmayanlar uzaktan eğitim sürecinde ne yapacak?

İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım. Bunlar için EBA kullanılacak. Orada da tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkânı sağladık.

Uzaktan eğitimde sınav ve notlama nasıl olacak?

Uzaktan eğitimde sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın ‘çalış’ demeden çalışacakları, ‘ödev yap’ demeden kağıda kaleme sarılacakları, ‘oku’ demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak.

Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim süreci nasıl olacak?

Onlar da diğer öğrencilerimiz gibi EBA üzerinden sisteme girerek kendileri için hazırlanmış dersleri izleyip, etkinlikleri yapabilecekler.

Anne babalar uzaktan eğitimde çocuklara nasıl destek olabilirler?

Uzaktan eğitim sürecinde en büyük destekçimiz velilerimiz olacak. Onlardan birkaç küçük ricam var. Lütfen çocuklarımız dersleri başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterilsin. Derslerden sonra birlikte konu tekrarı yapabilirler.