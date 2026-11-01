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10 saniye ile kaçırınca kapıda sinir krizi geçirdi

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#Diyarbakır#Sınav#KPSS
10 saniye ile kaçırınca kapıda sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 12:13

Diyarbakır'da ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının yapıldığı binanın önünde sınavı kaçıran bir öğrenci hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre 10 saniye geç kalan öğrenci içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi.

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ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2026-KPSS DHBT) tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da saat 10.15’te başladı. Saat 10.00’dan sonra öğrenciler içeri alınmadı. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girmek için gelen bir öğrenci, iddiaya göre giriş saatinden 10 saniye sonra geldiği binanın kapılarının kapandığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Görevli ile görüşüp içeri alınması için dil döken öğrenci, sınava alınmayınca yere yığıldı. Görevli, etrafta bulunanların da ısrarına rağmen kapıyı açmayınca çevredekilerin tepkisini çekti.

Öte yandan, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

10 saniye ile kaçırınca kapıda sinir krizi geçirdi

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#Diyarbakır#Sınav#KPSS

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