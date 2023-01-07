10 saatlik çalışma acıyla sonlandı! Su kuyusunda can pazarı

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Manisa Salihli’de oturan Aytuğ Demir (35), önceki gün 18.00 sıralarında oğlu Batu Demir (2) ile birlikte yürüyüşe çıktı. Minik Batu, önde yürürken zeytin ağaçlarını sulamak için 6 ay önce kazılan 60 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen kuyuya düştü. Batu’nun kuyuya düştüğünü gören baba Demir, oğlunu kurtarmak için arkasından kuyuya girdi. Ancak ikisi de çıkamadı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE olmak üzere 100’den fazla ekip sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaklaşık 10 saat süren kurtarma çalışmasının ardından dün 04.00 sıralarında 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun cansız bedenine ulaştı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri morga kaldırıldı. Ayrıca Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında site yöneticisi Hamza Akiş ile kaçak sondaj yaptığı öne sürülen Vasfi Çakır gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akiş ve Çakır ‘birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma suçundan’ çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.