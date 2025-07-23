10 orman görevlisi şehit oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

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Eskişehir’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit oldu. 14 orman işçisi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında "Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından siyasiler de taziye mesajları yayımladı.





CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

"Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen kahraman orman emekçilerimizi ve sivil toplum gönüllülerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

"Seyitgazi’deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

"Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5’i orman işçisi, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI DURAN



"Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalarak şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine, sevenlerine, orman teşkilatımıza ve sivil toplum camiamıza sabır niyaz ediyorum. Yeşil Vatanımızı korurken şehit düşen kahramanlarımızın mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun"

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

"Eskişehir'de “Yeşil Vatan”ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun."