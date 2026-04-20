10 milyonluk vurgun! Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtmışlar... 'Avcı Operasyonu'nda 9 gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 12:49

Bilecik merkezli 6 ilde gerçekleştirilen 'Avcı Operasyonu'nda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak 10 milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik merkezli Konya, Kütahya, Isparta, Burdur, Kars ve Denizli illerinde eş zamanlı 'Avcı Operasyonu' düzenledi. Operasyonda MİT görevlisi olarak tanıtarak 10 milyonluk vurgun yapan 9 kişi yakalandı.

Şüphelilerin MASAK verilerine göre şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 100 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 12 adet SIM kart, 2 adet bilgisayar kasası, 2 adet USB bellek, 1 adet laptop, 1 adet dernek üyelik kartı, 1 adet basın kartı, 1 adet basın araç kartı, 1 adet ajanda, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 40 adet av fişeği ele geçirilmiştir.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan 'Avcı Operasyonu'nda gözaltına alınan 12 kişinden F.E., N.N., R.Ç., A.K., A.B., A.Y., A.Ç, S.Ö. ve T.G.B. isimli şüpheliler alınan ilk ifadelerin ardında adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 9 kişiden 1 kişi ifadesinin ardından serbest kalırken, mehleme m çıkarılan 8 kişiden 5 şüpheli tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

