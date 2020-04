Eşini adım adım takip etti, sevgilisiyle her anlarını kaydetti! 10 milyon TL’lik boşanma davası

Gündemin ilk sırasında korona yer alsa da aile içi şiddet ve boşanmalarda da bu süreçte artış var. G. G. ve İstanbul Barosu’na üye avukat C. G. 3 yıl önce evlendi. Bu evlilik ikilinin de ikinci evliliği oldu. Eşinin zaman zaman geceleri eve gelmemesini sorun etmeyen G. G., bir ay kadar önce, aldatıldığına emin olmaya başladı. G. G. bir dedektif gibi eşini takibe başladı. Eşinin izini süren G. G., İzmir’e gitti. Eşi ile avukat sevgilisi N. S.’nin İzmir’deki bir otelde buluşacakları bilgisini alan G. G., 1 Mart günü ikilinin 3’er dakika ara ile otele girdiklerini görüntüledi. İkilinin ertesi sabah otelden birlikte çıktıklarını da görüntüleyen G. G. İstanbul’a döndü.



HER ANLARINI KAYDETTİ



G. G., elde ettiği ilk bilgilere rağmen herhangi bir şey söylemedi. Eşini takip etmeye devam eden G. G., avukat sevgilileri bu kez Fener Kalamış Marinası’nda buldu. G. G., ikilinin, eşi ile sahibi olduğu sürat teknesinde olduklarını gördü ve bu anları da görüntüledi. Avukat sevgililer C. G. ve N. S.’yi takibi sürdüren G. G. bu kez ikiliyi 8 Mart akşamı gittikleri kulüpte görüntüledi.



'İMPARATORLUK KURACAĞIZ'



İkilinin sıcak yakınlaşma anlarını kaydeden G. G., elde ettiği bilge ve belgeler sonrası konuyu eşine anlattı. Avukat C. G., başlangıçta eşine yönelik sert tepki verse de birkaç gün sonra Avukat N. S. ile evleneceklerini “Evlenip birlikte avukatlık imparatorluğu kuracağız. İki de çocuk yapacağız” sözleri ile anlattı.

10 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ



G. G., ilk olarak eşi ile birlikte sahip oldukları mallara tedbir talebiyle dava açtı. Beykoz Aile Mahkemesi 9 Nisan günü, bankadaki paralar, taşınmaz ve otomobiller için tedbir kararı verdi. G. G. dün de hem boşanma davası açtı hem koruma talep etti. G. G., dava dilekçesinde eşinin kendisini aldattığını belirterek 5 milyon TL maddi 5 milyon TL manevi 20 bin TL de tedbir nafakası istedi. G. G., eşinin avukat sevgilisi N. S.’den de, hakaret ve tehdit iddiasıyla şikayetçi oldu. Avukat N. S.’nin de G. G.’den şikâyetçi olduğu öğrenildi.