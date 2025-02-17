×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

10 milyon lira değerinde! Çalıştığı iş yerinden çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı... Yakalanınca 'şeytana uydum' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kuyumcu#Hırsızlık
10 milyon lira değerinde Çalıştığı iş yerinden çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı... Yakalanınca şeytana uydum dedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 10:48

Adana'da, dükkanındaki sayımda 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark eden kuyumcu G.Ö.'nün ihbarıyla inceleme yapan polis, altınları iş yeri çalışanı Anıl Y.'nin (38) çaldığını tespit etti. Vitrine yerleştirme bahanesiyle bilezikleri çalan, ifadesinde "Şeytana uydum, pişmanım" diyen Anıl Y., tutuklandı.

Haberin Devamı

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki kuyumcu G.Ö., 11 Şubat'ta, iş yerindeki sayımda yaklaşık 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark edip, durumu polise bildirdi.

10 milyon lira değerinde Çalıştığı iş yerinden çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı... Yakalanınca şeytana uydum dedi

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kuyumcu dükkanında çalışan Anıl Y. olduğunu tespit etti.

10 milyon lira değerinde Çalıştığı iş yerinden çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı... Yakalanınca şeytana uydum dedi

İncelemede Anıl Y.'nin, farklı tarihlerde, düzenlemek ve fotoğraflarını çekmek için tezgaha getirdiği bilezikleri, vitrine yerleştiriyormuş gibi yapıp, cebine koyarak çaldığı belirlendi. Şüphelinin hırsızlık anları, iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

10 milyon lira değerinde Çalıştığı iş yerinden çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı... Yakalanınca şeytana uydum dedi

ALTINLARI BOZDURUP, PARAYI HARCAMIŞ

Bu tespitlerle harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Seyhan ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Evdeki aramada altınlar bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, çaldığı altınları bozdurup parayı harcadığını belirterek, "Bir anlık şeytana uydum, pişmanım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

10 milyon lira değerinde Çalıştığı iş yerinden çaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı... Yakalanınca şeytana uydum dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kuyumcu#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!