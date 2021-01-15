10 milyon doz daha gelecek

Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Aşının sadece gönüllülere yapılacağı duyurulurken, istemeyen personele ya da 65 yaş üstü kişilere yapılmayacağı belirtildi. Sağlık çalışanlarından geriye kalan aşılar ise ilk etapta huzurevlerinde yaşayan 65 yaş üzeri kronik hastalığı olan yaşlılar ile engellilere uygulanacak. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Çin’den 30 Aralık günü getirilen ilk parti 3 milyon doz aşının 1.5 milyon kişiye uygulanacağını açıkladı. Prof. Dr. Turan, Hürriyet’e, “İkinci parti aşı 10 milyon doz olacak. Aşının hangi tarihte Türkiye’de olacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek” dedi.

ATEŞ KARA: ŞUBAT SONUNA KADAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sonra aşıyı ilk yaptıran kişiler arasında bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da, “Ocak ayı içinde ve şubat başında Türkiye’ye toplamda 30 ila 50 milyon doz aşı gelecek. İlk etapta 7 milyon doz gelecek ve 10 milyon doza tamamlanacak. Aşıların gelişi şubat sonuna kadar devam edecek” dedi. Yine Bilim Kurulu üyesi Levent Akın da Hürriyet’e şunları söyledi: “Sağlık personelinden sonra aşılanacaklar arasında yaşlı bakım evlerinde ve yine bu tür kurumlarda toplu halde yaşayan engelli bireylere aşı yapılacak. Sağlık il müdürlükleri buralara ekipler gönderecek ve bu kişiler hastaneye gelmeden aşılanabilecek. Tüm bunların planlaması yapıldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı olmadan önce yapması gereken özel bir durum yok. Sonuçta bu bir tetkik değil. Aç ya da tok olarak gelmelerine gerek yok. Hangi ilacı kullanıyorlarsa saatinde ilaçlarını alıp aşı randevusuna gidebilirler. Herhangi bir tedavileri varsa, aşı yaptırmak buna engel değil.”

BOŞ AŞIYA DENK GELMİŞİM





Coronavac aşılarının denemelerine katılan Prof. Turan, dün aşı oldu. Turan, “Ben aşı çalışmalarında gönüllü olmuştum. Ancak plasebo (boş aşı) grubuna denk gelmişim. Bugün açıklandı. Ben de aşımı bugün oldum. Tüm vatandaşların da gönül rahatlığı ile aşı olmalarını tavsiye ediyorum” dedi.