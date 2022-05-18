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10 milyon dolarlık Twitch vurgununa ikinci dalga operasyon

#Twitch#Dolandırıcılık#Operasyon
10 milyon dolarlık Twitch vurgununa ikinci dalga operasyon

Sosyal medya platformu Twitch uygulaması üzerinden yaklaşık 10 milyon dolarlık vurgun yapıldığı iddialarının ardından sosyal medyada ‘Temiz Twitch’ kampanyası başlatılmıştı.

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Paylaşılan 125 GB’lik belgelerde, Twitch yayıncılarının nasıl para kazandıkları ve dudak uçuklatan bağışlar aldıkları anlatılıyordu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in konuyu TBMM gündemine taşıyarak hazırladığı önergeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlatmıştı.

ÖNCE BAĞIŞ SONRA KRİPTO

Yapılan araştırmaya göre, başkalarına ait kredi kartı bilgilerini ele geçiren dolandırıcılık şebekeleri, bazı Twitch yayıncıları ile anlaşmıştı. Çalınan kartlarla Twitch üzerinden bağış için oluşturulmuş ‘Bit’ satın alınmıştı. Yayıncılar kendilerine gönderilen paradan belli bir komisyon aldıktan sonra kalanı dolandırıcıların kripto hesaplarına aktarmıştı. Bu yöntemle, yaklaşık 10 milyon dolar vurgun yapıldığı belirlenmişti. Geçen Ocak’ta İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Twitch yayıncısı Sude E., Figen B., Muhammed I. ve Dilara T.’nin de bulunduğu 6’sı çocuk 39 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 2’si tutuklanırken, diğerleri serbest kalmıştı.

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8 İLDE 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Siber Şube ekipleri, yapılan operasyonun ardından gözaltına alınan kişiler ve ele geçirilen belgeler üzerinde yaptıkları araştırmada organizasyonun içinde yer aldığı belirlenen 19 kişinin daha ismini belirledi. İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Çanakkale, Eskişehir, Kırşehir, Adana, Balıkesir’deki adreslere dün sabah eşzamanlı olarak baskın düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. 1 kişi adresinde bulunamazken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan kişilerin ‘organize şekilde başkasına ait banka kartını veya kredi kartını ele geçirme, bundan yarar sağlama ve suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama’ suçlarından sorgulanacakları belirtildi. 

 

 

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#Twitch#Dolandırıcılık#Operasyon

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