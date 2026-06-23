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10 milyarlık yasadışı bahis operasyonu

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#Yasadışı Bahis#Nitelikli Dolandırıcılık#Suç Gelirleri
10 milyarlık yasadışı bahis operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 07:00

ADALET Bakanı Akın Gürlek, ‘yasadışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan elde edilen gelirlerin aklanması’na yönelik mücadele kapsamında dün sabah Mardin merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

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Operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 işlem gerçekleştirdiği, toplam para hacminin ise 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 liraya ulaştığı belirlendi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yasadışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Vatandaşımızın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç şebekesine nefes aldırmıyoruz” dedi.

49 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yasadışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı belirlenen 49 şüpheli tespit edildi.

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7 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Soruşturmada şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 işlem gerçekleştirdiği, toplam para hacminin ise 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 liraya ulaştığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda dün sabah 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Bakan Gürlek, başarılı operasyon nedeniyle Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda görev alan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. 

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#Yasadışı Bahis#Nitelikli Dolandırıcılık#Suç Gelirleri

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