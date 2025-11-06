10 milyar liralık vergi kaybını önlediler

Haberin Devamı

Polis ekiplerinin, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı şüpheli kamyon, Seyhan ilçesinde önü kesilip durduruldu. Sürücü E.C. ile yanındaki E.T.’nin indirildiği kamyonda arama yapan polis, kaçak olarak üretilen sigaraların, piyasadaki sigara markasının taklidi olan paketlere yerleştirildiğini saptadı. Kamyondaki karton kutularda 105 bin paket sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü E.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, taklit sigara markasının Türkiye’de yüzde 2’lik pazar payına sahip olduğu ve yıllık yaklaşık 10 milyar lira vergi kaybına neden olduğu belirtildi.