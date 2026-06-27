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10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

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#TBMM#Milletvekilleri#Dokunulmazlık
10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclise sunuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 10:58

TBMM Başkanlığına 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

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Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi.

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CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor.

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#TBMM#Milletvekilleri#Dokunulmazlık

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