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Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 15.04.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

10 miligramı bir binayı altüst ediyor! Bursa'da nükleer operasyon: 'Sezyum 137’ ele geçirildi

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Bursa'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler nükleer sanayii ile medikal cihazlarda kullanılan 256 gram radyoaktif madde 'Sezyum 137’ ele geçirirken, 4 kişi gözaltına alındı. Piyasa değerinin 16 milyon lira olduğu bildirilen radyoaktif madde, AFAD ekiplerine teslim edildi. Sezyum 137'nin patlayıcı haline getirilmesi durumunda, 10 miligramının büyük bir binada geniş çaplı hasara neden olabileceği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ülkeye radyoaktif madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Yapılan teknik ve fiziki takiple radyoaktif maddenin Bursa’da bir kişiye satılacağını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis, 4 şüphelinin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Takip sırasında polisi fark eden şüpheliler, kaçmaya başladı.

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Kovalamaca sırasında şüphelilerin otomobili Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi’nde kaza yaptı. Şüpheliler A.K., F.K., S.Ç.A. ve A.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada, cam tüp içerisinde 256 gram ‘Sezyum 137’ radyoaktif madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki radyoaktif madde AFAD ekiplerince teslim alındı.

10 miligramı bir binayı altüst ediyor Bursada nükleer operasyon: Sezyum 137’ ele geçirildi



Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 MİLİGRAMI BÜYÜK BİR BİNADA GENİŞ ÇAPLI HASARA YOL AÇABİLİR

Jandarmadan yapılan açıklamada, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan görüşmede, ele geçirilen maddenin radyoaktif ve yasaklı olduğunun belirlendiği bildirildi. ‘Sezyum 137’ radyoaktif maddenin nükleer silah sanayii, nükleer silah yapımı, tıp endüstrisinde kullanıldığı kaydedilen açıklamada, ele geçirilen 256 gram radyoaktif maddenin piyasa değerinin ise 16 milyon TL olduğu bildirildi. Açıklamada, “Sezyum 137’ maddesinin 10 miligramının patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara neden olabilir” denildi.

10 miligramı bir binayı altüst ediyor Bursada nükleer operasyon: Sezyum 137’ ele geçirildi

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