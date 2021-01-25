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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

10 metrelik kuyuya düştü, çığlıklarını duyan arkadaşları haber verdi

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10 metrelik kuyuya düştü, çığlıklarını duyan arkadaşları haber verdi
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir işçi, evin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Çığlıklarını duyup yardıma koşan arkadaşlarının itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine kurtarılan yaralı işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sahil Mahallesi, Kuşkale Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir evin inşaatında çalışan işçi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

İşçinin yardım çığlıklarını duyan arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda işçiyi düştüğü kuyudan kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

10 metrelik kuyuya düştü, çığlıklarını duyan arkadaşları haber verdi

 

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