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10 metrelik duvardan düşen kadın, yardıma gelen polisleri görünce ormana kaçtı

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#Bursa#Manzara#Kadın
10 metrelik duvardan düşen kadın, yardıma gelen polisleri görünce ormana kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 14:18

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde manzara seyrederken dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 36 yaşındaki Emel Ç., kurtarma ekiplerini görünce yaralı haliyle ormana girerek kaçtı. AFAD ve polis ekiplerinin ormanlık alanda yürüttüğü 2 saatlik arama çalışmasının ardından bulunan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

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Olay, saat 10.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Emel Ç., taş duvarın üzerine çıkarak Bursa manzarasını seyretmeye başladı.

10 metrelik duvardan düşen kadın, yardıma gelen polisleri görünce ormana kaçtı

ORMANA KAÇTI

Bir süre sonra dengesini kaybettiği iddia edilen Emel Ç., yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kendisine yardım etmek için gelen polisi gören kadın, yaralı halde ormana kaçtı.

10 metrelik duvardan düşen kadın, yardıma gelen polisleri görünce ormana kaçtı

2 SAAT SONRA BULUNDU

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AFAD ekipleri ile birlikte ormanda yapılan aramada Emel Ç. 2 saat sonra bulundu. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10 metrelik duvardan düşen kadın, yardıma gelen polisleri görünce ormana kaçtı

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#Bursa#Manzara#Kadın

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