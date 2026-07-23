10 metrelik duvardan düşen kadın, yardıma gelen polisleri görünce ormana kaçtı

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Olay, saat 10.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Emel Ç., taş duvarın üzerine çıkarak Bursa manzarasını seyretmeye başladı.

ORMANA KAÇTI

Bir süre sonra dengesini kaybettiği iddia edilen Emel Ç., yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kendisine yardım etmek için gelen polisi gören kadın, yaralı halde ormana kaçtı.

2 SAAT SONRA BULUNDU

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AFAD ekipleri ile birlikte ormanda yapılan aramada Emel Ç. 2 saat sonra bulundu. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.