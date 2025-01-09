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10 metre yüksekten düşen kadın yaralandı

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#Eskişehir#Odunpazarı#Soruşturma
10 metre yüksekten düşen kadın yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 05:50

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 10 metre yüksekten düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Kırsal Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, şehir manzarasının olduğu yolun kenarında iki arkadaşıyla birlikte alkol alan Ayşenur Y., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik tepeden yuvarlandı. Toprak zemine düşen Ayşenur Y. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Ayşenur Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşenur Y.'nin iki arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Eskişehir#Odunpazarı#Soruşturma

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