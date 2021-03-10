10 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar! Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Şans Topu sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişte bugün 250 bin TL civarında büyük ikramiye talihlisini aradı. Günler öncesinden Şans Topu kuponlarını hazırlayan şans oyunu tutkunları, 10 Mart Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranına odaklandı. Şans Topu çekiliş bilgileri millipiyangoonline.com'dan öğrenilecek. İşte, Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili bilgiler.
10 Mart 2021 tarihli Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 22,28,29,30,32 ve joker 7 oldu. Şans Topu ikramiye bilgileri ile beraber çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ekranında yer aldı. Şans Topu sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor.
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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.