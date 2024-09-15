10 maddede LGS’de yeni tercih rehberi

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran’da düzenlenen ve 1 milyona yakın adayın katıldığı LGS’de sorulan bir fen bilimleri sorusu Ankara 3. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. LGS puanları yeniden hesaplandı ve başka okula geçiş sürecine ilişkin bir takvim oluştu. Geçiş hakkı kazanan öğrenciler okulların yeni taban puanlarına göre 14-20 Eylül tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.

YANLIŞ YANITLAYAN AVANTAJLI

İptal edilen fen bilimleri sorusunu ‘doğru veya yanlış’ cevaplandıranların puanları değişirken, fen bilimleri testinde ‘hiçbir soru cevaplandırmayanların’ ya da ‘soru cevaplandırmasına rağmen hiç neti olmayanların’ puanları değişmedi. Aynı soruyu ‘boş bırakanların ve yanlış cevaplandıranların’ puanı artarken, ‘doğru cevaplandıranların’ puanı düşmüş oldu. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, merak edilen soruları madde madde yanıtladı:

Haberin Devamı

1) KİMLER GEÇİŞ HAKKI KAZANDI: Yeni hesaplanan puanı, genel tercih ve nakil dönemlerindeki tercihlerinde yazılan okulların yeni taban puanlarına eşit ya da daha büyük olanlar.

2) BİRDEN ÇOK OKULA GEÇİŞ HAKKI VAR MI: Evet. Eğer öğrencinin yeni puanı yerleşemediği üst tercihlerinin yeni taban puanlarından yüksek ise birden çok okula geçiş başvuru hakkı kazanmış oldu. 21 Eylül Cumartesi günü geçiş başvurusu yapanların yeni okulları e-Okul üzerinden ilan edilecek.

3) GEÇİŞ YAPAMAMA RİSKİ VAR MI: Hayır. Eğer 14-20 Eylül arasında başvuru yapılırsa herhangi bir kontenjan kısıtlamasına maruz kalmadan geçiş yapılır.

4) HAK KAYBI YAŞANACAK MI: Öğrenci herhangi bir başvuru yapmadığı takdirde şu an kayıtlı olduğu okulunda eğitime devam edebilir. Geçiş yapmak zorunda değil.

5) E-OKUL’DA GEÇİŞ HAKKI KAZANILMAZSA: Bu geçiş döneminde yapabilecekleri bir başvuru söz konusu değil. Ancak ilerleyen zamanlarda açılacak nakil başvurularını yeni puanları ile yapabilirler.

6) TABAN PUANLAR DEĞİŞTİ Mİ: Evet. Eğer okula yerleşen son öğrencinin puanı arttıysa o okulun taban puanı da yeni durumda puanı artan o son öğrencinin puanı olarak kabul edilecek. Eğer okula yerleşen son öğrencinin puanı düştüyse okulun da yeni taban puanı düşmüş olacak.

Haberin Devamı

7) ADRESE DAYALI YERLEŞENLER: Bu öğrenciler de geçiş yapabilirler. Eğer bu öğrenciler LGS’ye girmiş ve tercih dönemlerinde puanla yerleşecekleri okulları tercih etmiş ve yerleşememişlerse ayrıca yayınlanan yeni sınav sonuç ekranında geçiş yapabileceği bilgisini görmüşlerse yeni durumda geçiş hakkını kullanabilirler. Ancak adrese dayalı okuldan bir başka adrese dayalı okula geçiş bu süreçte olmayacaktır.

8) YÜZDELİK DİLİMLER ETKİLİ Mİ: Hayır. Gerek nakil gerekse böyle sıradışı geçiş durumlarında elde sağlıklı bir puan olduğu için tüm işlemler sadece puanlarla gerçekleştirilir. Yüzdelik dilimler kullanılmaz.

9) GEÇİŞ YAPAN GERİ DÖNEBİLİR Mİ: Bakanlık, hemen her yıl periyodik olarak nakil süreçlerine izin verir. Bu doğrultuda puanınızın yettiği tüm okullara başvuru ve geçiş hakkınızı kullanabilirsiniz. Tek sorun okullarda nakil geçişine uygun yeterli kontenjanın olup olmadığıdır.

Haberin Devamı

10) KONTENJAN ARTACAK MI: Evet. Özellikle ilginin yüksek olduğu okullarda kontenjanlarda bir artış yaşanabilir. Ama daha yüksek puanlı okula geçiş hakkı kazananlardan boşalan yerler nedeniyle büyük artışlar olmasını beklemiyorum. En büyük yoğunluk puanlamanın en tepesindeki okullarda yaşanabilir.

ŞAMPİYON SAYISI 500’Ü GEÇER

Ünsal, bu yıl LGS’de 352 öğrencinin 500 tam puan aldığını hatırlatarak, “Onları etkileyen bir durum yok. 20 sorunun 20’sini yapmışlardı, şimdi 19’da 19 yapmış olacaklar ve yine 500 tam puan almış olacaklar. Onlara ilave olarak önceden o soruyu cevaplandırmayan ya da yanlış cevaplandıran, dolayısıyla puanı 500’den aşağı hesaplanan öğrenciler şimdi artık 19 tam netle 500 puanlık kategoriye çıktılar. Şampiyon sayısı 500 öğrenciyi geçebilir” dedi.