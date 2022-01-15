10 liralık ölüm tokası

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Emniyet kemeri takmak istemeyen birçok kişi, araçtan gelen ikaz sesini engellemek amacıyla ‘toka’ olarak da adlandırılan aparatı kullanıyor. Olası bir kazada hayat kurtaran emniyet kemerinin kullanılmaması, ölüme davetiye çıkarıyor. Satışı yasak olmayan fakat kullanılması yasak olan aparatların fiyatları ise 10 liradan başlıyor. Konuyla ilgili bilgi veren ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, insan canının 10 liraya satıldığına değinerek, “Trafik güvenliğinde en önemli şey emniyet kemeri. Emniyet kemeri kaza anında sizi hayata bağlıyor. Yani emniyet kemerini takmak sizin can simidiniz. Ses yapmasın diye 10 liraya bir yerden aldığınız bu tokaları takıyorsunuz. Sonuçta siz o gürültüden rahatsız olmamak için bunu takıyorsunuz fakat hiç düşünmüyorsunuz ki bunun yerine gerçek kemer takarak belki yapacağınız bir kazada hayatta kalacaksınız” dedi.

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‘KESİNLİKLE SATILMAMALI’

Ilıcalı, “Bu konuda Ticaret Bakanlığı’mızın da hassasiyetini biliyorum. Mutlaka kontrolleri yapması lazım. Bu toka kesinlikle satılmamalı. Canın değeri 10 lira mı? Çukura bilerek adım atar mısınız, pencere açıkken dışarıya doğru sarkar mısınız? Bu tokayla kendinize kurşun atıyorsunuz” ifadesini kullandı.