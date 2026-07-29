‘10 kurşunluk kaza’ya savcı itibar etmedi

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ADANA’nın Çukurova ilçesinde yaşayan biyolog Dilan Öztürk (33), psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdüğü işinsanı Ali Kaplan’dan (34) 3 yıl önce boşandı. Öztürk, boşanmanın ardından tehditlerine maruz kaldığı eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehditler son bulunca bu kararı uzatmayan Öztürk, 26 Mart'ta çocukları A.K. (5) ile Ş.K.’yi (7) okula götürmek için hazırlandı.

ÇOCUKLARINI BAHANE ETTİ

Sabah saatlerinde eski eşini arayan Ali Kaplan, çocuklarıyla görüşmek istediğini belirterek telefonda konuştu. Bir süre sonra Öztürk, çocuklarıyla apartmandan çıktığı sırada Ali Kaplan ile karşılaştı. Eski eşinin önünü kesen Ali Kaplan, belinden çıkardığı tabancayla 10 el ateş ederek bacaklarından yaraladı. Daha sonra otomobilini eski eşinin üzerine sürdüğü öne sürülen Kaplan, çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı. Olayın ardından polise teslim olan Ali Kaplan, ifadesinde, “Çocuklarımın gözleri önünde kazayla oldu. Benim yaralama gibi bir düşüncem yoktu” dedi. Tutuklanan Ali Kaplan hakkında hazırlanan iddianame, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Ali Kaplan hakkında, 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'silahla tehdit' suçlarından 16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi.