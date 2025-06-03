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10 kişiden 6’sI fazla kilolu

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#Sağlık Bakanlığı#İdeal Kilo#Ölçüm
10 kişiden 6’sI fazla kilolu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 07:00

Sağlık Bakanlığı, İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy-kilo ölçümünü yaptı. Ölçüme katılan kişilerin yüzde 64’ünün normal kilo sınırının üzerinde olduğu açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasının 17-23 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan ikinci haftasında 281 bin 940’ı erkek, 309 bin 269’u kadın olmak üzere toplam 591bin 209 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Ölçümler sonucunda kampanyaya katılan kişilerin vücut kitle indeksi (VKİ) belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, vücut kitle indeksi derecelendirmesine göre, kampanyaya katılan kişilerin yüzde 4.2’sinin zayıf, yüzde 31.8’inin normal, yüzde 35.8’inin fazla kilolu ve yüzde 28.2’sinin obez sınırları içinde olduğu görüldü.

ERKEKLER FAZLA KİLOLU KADINLAR OBEZ

Elde edilen veriler, erkeklerde fazla kiloluluk oranının yüzde 41.9 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30.3’e kıyasla daha fazla olduğunu; kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 32.1 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 23.8’i geçtiğini ortaya koydu. Kampanya kapsamında 10-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy-kilo ölçümü gerçekleştirildi. Bu kişilerden 673 bin 25’inin ölçüm sonucunun vücut kitle indeksi (VKİ) derecelendirmesinde “normal (18.5≤VKİ<25.0)” aralığında olmadığı görüldü. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine yönlendirildi. Kampanya kapsamında 10 Temmuz 2025 tarihine kadar, 81 ilde 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümlerinin yapılması hedefleniyor. 

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#Sağlık Bakanlığı#İdeal Kilo#Ölçüm

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