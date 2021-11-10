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10 Kasım'da Anıtkabir'e ziyaretçi akını

#Anıtkabir#10 Kasım#Atatürk
10 Kasımda Anıtkabire ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açıldı.

10 Kasımda Anıtkabire ziyaretçi akını

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçekler ile Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Bazı kişiler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seromoni de ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden ise Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi.

10 Kasımda Anıtkabire ziyaretçi akını

Anıtkabir'i ziyaret etmek için Polatlı'dan gelen Nezriye Çelik (62), "Atatürk'ü anmak için buraya geldik. Çok mutluyum, onun sayesinde buralara geldik. Onun sayesinde bu toprakları koruduk, kurtardık" dedi.

10 Kasımda Anıtkabire ziyaretçi akını

Mamak'tan geldiğini belirten Kudret Yılmaz ise "Ben her sene ziyeret için buraya geliyorum. Biz bu bayrak ve vatan için varız. Herkesin de bu bayrağa, vatana sahip çıkması lazım" diye konuştu.

10 Kasımda Anıtkabire ziyaretçi akını

 

 

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#Anıtkabir#10 Kasım#Atatürk

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