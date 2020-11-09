10 Kasım MGM hava durumu tahminleri: Yarın hava nasıl olacak? İstanbul için kritik uyarı
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurt genelinde serin havalar devam ederken MGM'den İstanbul için yeni uyarı yapıldı. Yapılan son dakika değerlendirmelere göre İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde salı günü sağanak yağış etkili olacak. Diğer yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il MGM hava durumu tahminleri.
MGM hava durumu tahminleri son dakika değerlendirmeler ile takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin, yarın (Salı) Marmara'nın kuzey, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölümü'nün iç kesimleri ile İç Ege'nin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey kesimlerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi beklenmektedir.
BURSA 8°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Avrupa yakasının kuzey kesimleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra il genelinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'nin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
İZMİR 12°C, 22°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Sinop il geneli ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri, öğle saatlerinden sonra ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu, öğle saatlerinden sonra ise Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu
RİZE 12°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölgenin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yarın (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAKKARİ 6°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 0°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 19°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 12°C, 17°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
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