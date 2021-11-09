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10 Kasım matemi gazetelerin tarihi manşetlerinde

#Mustafa Kemal Atatürk#10 Kasım#10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini, gazeteler yıldırım baskılarla halka duyurdu, büyük acı, duygu yüklü sözlerle manşetlerine taşındı.

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Atatürk'ün 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe vefatını Anadolu Ajansı (AA) "Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir" ifadeleriyle haberleştirdi.

Bu haberin ardından Türk basını en hüzünlü manşetlerini o gün attı. Ulusal gazeteler yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata'nın vefat haberini okurlarına duyurdu.

Atatürk'ün ebediyete intikalini, Ulus Gazetesi, "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi, "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi, "Atatürkümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi.

İŞTE O MANŞETLER

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ATATÜRK SEVGİSİYLE BAŞLAYAN KOLEKSİYON SERGİYE DÖNÜŞTÜ

Büyük matemin yer aldığı tarihi gazeteleri yurdun dört bir yanından toplayan Gürkan Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazetelerden oluşan koleksiyonunu "Tarihin Matem Sayfaları" adıyla sergiliyor.

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Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazeteleri toplama merakının Atatürk sevgisinden dolayı başladığını söyledi.

Atatürk'ün vefatından naaşının 1953'te Anıtkabir'e nakline kadar olan süreçteki 10 Kasım tarihli tüm gazeteleri topladığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün fotoğraflarını çocukken ders kitaplarının kapaklarında görüyordum. Onlara hayranlıkla uzun uzun bakıyordum. Bir gün elime geçen eski 10 Kasım tarihli gazeteden etkilenerek, kendimi 10 Kasım gazeteleriyle sınırlamak kaydıyla bu koleksiyona başladım. Süreç içerisinde önce ulusal sonra yerel düzeyde çıkan gazeteleri topladım. Daha sonra Atatürk'ün vefatının ardından düzenlenen törenlerin fotoğraflarını biriktirmeye başladım."

10 Kasım tarihli gazete koleksiyonunun çocuklarına bırakacağı en büyük miras olduğunu ifade eden Gürbüz, "Bu anlamlı koleksiyonu bugün biz sergiliyoruz. Bizden sonra bu sergiyi evlatlarımız açsın istiyorum." dedi.

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#Mustafa Kemal Atatürk#10 Kasım#10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

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