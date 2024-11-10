×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binasını açtı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Atatürk#10 Kasım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binasını açtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebediyete İrtihalinin 86. Yıl Dönümü Münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tarafından Düzenlenen Anma Töreni'ne katılıyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndaki tören öncesinde kuruma ait binanın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, kurdele töreninde şunları söyledi:

MİLLİ BÜTÇEDEN HARCAMA YAPILMADAN İNŞA EDİLDİ

10 Kasım'da böyle bir açılışı gerçekleştirmek bizim için de özellik arz ediyor. Milli bütçeden harcama yapılmadan inşa edildi. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz. Tesisimiz milletimize hayırlı olsun. Elinizdeki makaslar bugünün anısına sizlere hatıradır. Hepimizde bunlar kalacak. Bunlar aynı zamanda müzemizde de kalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binasını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binasının açılışının ardından kurum tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katılmak üzere salona geçti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binasını açtı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Atatürk#10 Kasım

BAKMADAN GEÇME!