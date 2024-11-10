Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binasını açtı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndaki tören öncesinde kuruma ait binanın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, kurdele töreninde şunları söyledi:

MİLLİ BÜTÇEDEN HARCAMA YAPILMADAN İNŞA EDİLDİ

10 Kasım'da böyle bir açılışı gerçekleştirmek bizim için de özellik arz ediyor. Milli bütçeden harcama yapılmadan inşa edildi. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz. Tesisimiz milletimize hayırlı olsun. Elinizdeki makaslar bugünün anısına sizlere hatıradır. Hepimizde bunlar kalacak. Bunlar aynı zamanda müzemizde de kalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu binasının açılışının ardından kurum tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katılmak üzere salona geçti.

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