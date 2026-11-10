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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü | Devlet erkanı Anıtkabir’de: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı not

Güncelleme Tarihi:

#10 Kasım Atatürk'ü Anma#Anıtkabir Ziyareti#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 08:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, “Cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında ilk anma töreni Anıtkabir’de düzenlendi. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

10 Kasım Atatürkü Anma Günü | Devlet erkanı Anıtkabir’de: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın, Anıtkabir Özel Defterine yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki korteje, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

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10 Kasım Atatürkü Anma Günü | Devlet erkanı Anıtkabir’de: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın, Anıtkabir Özel Defterine yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

10 Kasım Atatürkü Anma Günü | Devlet erkanı Anıtkabir’de: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın, Anıtkabir Özel Defterine yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ebedi âleme irtihalinizin 88. sene-i devriyesinde, zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare eden Gazi Meclisimizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık nişaneleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz.

10 Kasım Atatürkü Anma Günü | Devlet erkanı Anıtkabir’de: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın, Anıtkabir Özel Defterine yazdığı not

Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız.

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Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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#10 Kasım Atatürk'ü Anma#Anıtkabir Ziyareti#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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