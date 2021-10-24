10 ‘istenmeyen adam’ emri

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Eskişehir’de Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi talimatı verdiğini de açıklayarak özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN KURTULUŞ REÇETESİ

“Yatırım demek üretim, ihracat, istihdam demektir. Cari açığın azalması ve ülkenin kazancının artması milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu formül Türkiye’nin kurtuluş reçetesidir. İnşallah önümüzdeki günlerde benzer daha pek çok müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz.

YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR GEÇİCİDİR

Tıpkı uluslararası siyasette olduğu gibi ekonomide sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye’nin gerçek yerini ifade etmiyor. Bu oyunu kuranlar niyetlerini gizlemekte de çekinmiyor. Küresel ekonomideki çalkantılar yeni değildir. Dünya ekonomisinde bozulma, enerjiden lojistiğe ham maddeden stratejik ürünlere kadar pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtı. Ekonomisi dünya ile bütünleşmiş petrol başta olmak üzere sanayisinde kullandığı ürünlerin çoğunu dışarıdan alan bir ülke olarak bu fiyat artışlarından biz de etkilendik. Bunun bile özellikle insanımıza yaşattığı sıkıntıların fakındayız. İhracatı teşvik edecek bir ekonomi politikasıyla küresel krizi ülkemiz için tarihi bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon kıskacından kurtarmanın yolunun, ülkemizi bu 4 ayak üzerinde yükseltmekten geçtiğine inanıyoruz.

YATIYORLAR KALKIYORLAR KAVALA

Haberin Devamı

Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros’un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya. Siz burayı ne zannediyorsunuz! Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burası öyle bir kabile devleti değil. Burada Dışişleri Bakanlığı’na gelip talimat verme gibi bir yola gidemezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. ‘Bu 10 tane büyükelçinin, bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz’ dedim. Zira, bunlar Türkiye’yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye’yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.”

YARGI NE DERSE O, ÇIKARAMAYACAKSINIZ

Haberin Devamı

“Neymiş iktidar olurlarsa devletin uçaklarını satacaklarmış. Sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz bu devletin neyi var, neyi yok, nasıl elimizden satarız, onunla uğraşıyorsunuz. Biz ise almaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, bunlar bizi engellemek için terör örgütleriyle de yürürler. Bunlar terörist ‘Selo’ ile beraber olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü’yü öldüren ‘Selo’ değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden çıkarmanın derdindeler. Yargı ne derse o, çıkaramayacaksınız.”

PERSONA NON GRATA (İSTENMEYEN KİŞİ) NEDİR, NASIL İLAN EDİLİR?

Haberin Devamı

Devletler arası ilişkilerde “persona non grata” (istenmeyen kişi) bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükümeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişi anlamına gelmektedir. Kendisine verilen siyasi dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı bir diplomata herhangi bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak kabul edilir. 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Konvansiyonu’nun 9. maddesine göre, persona non grata ilanından sonra, gönderen devlet, duruma göre, ilgili şahsı geri çağırır veya misyondaki görevine son verir.

Haberin Devamı

Gönderen devlet bu yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeder veya makul bir süre içinde yerine getirmezse, kabul eden devlet ilgili şahsı misyonun bir üyesi olarak tanımayı reddedebilir. Persona Non Grata ilanı diplomatik görevlinin diplomatik dokunulmazlığını kaldırmaz.