10 ‘istenmeyen adam’ emri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararıMahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı#Hediye Kartı
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Kilometre oyununa savcı yanıtı Hatalısın... SMS ile sorsaydınKilometre oyununa savcı yanıtı! 'Hatalısın... SMS ile sorsaydın'#2. El Otomobil
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
10 ‘istenmeyen adam’ emri10 ‘istenmeyen adam’ emri#İstenmeyen Adam
Dev derbi öncesi akıl oyunları Sergen Yalçın ve Fatih Terim...Dev derbi öncesi akıl oyunları! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...#Beşiktaş
Türkiye’nin Greta’sıTürkiye’nin Greta’sı#Seren Anaçoğlu
Almanya Başbakanı Merkel: Emeklilikteki ilk günümü henüz düşünmedimAlmanya Başbakanı Merkel: Emeklilikteki ilk günümü henüz düşünmedim#Almanya Başbakanı
Yemeklerimi bir tek annem beğenmez'Yemeklerimi bir tek annem beğenmez!'#Somer Sivrioğlu
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’#Belçim Bilgin
Korkunç kaza 5 kişi hayatını kaybettiKorkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti#Kamyon
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandıÜnlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı#Ayberk Pekcan
Okan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmamOkan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmam!#Okan Bayülgen
Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...#Marek Hamsik
HABERLERGündem Haberleri

10 ‘istenmeyen adam’ emri

#İstenmeyen Adam#Recep Tayyip Erdoğan#Büyükelçi
10 ‘istenmeyen adam’ emri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisi için, “Talimat verdim, ‘Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz’ dedim” diye konuştu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Eskişehir’de Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi talimatı verdiğini de açıklayarak özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN KURTULUŞ REÇETESİ

“Yatırım demek üretim, ihracat, istihdam demektir. Cari açığın azalması ve ülkenin kazancının artması milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu formül Türkiye’nin kurtuluş reçetesidir. İnşallah önümüzdeki günlerde benzer daha pek çok müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz.

YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR GEÇİCİDİR

Tıpkı uluslararası siyasette olduğu gibi ekonomide sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye’nin gerçek yerini ifade etmiyor. Bu oyunu kuranlar niyetlerini gizlemekte de çekinmiyor. Küresel ekonomideki çalkantılar yeni değildir. Dünya ekonomisinde bozulma, enerjiden lojistiğe ham maddeden stratejik ürünlere kadar pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtı. Ekonomisi dünya ile bütünleşmiş petrol başta olmak üzere sanayisinde kullandığı ürünlerin çoğunu dışarıdan alan bir ülke olarak bu fiyat artışlarından biz de etkilendik. Bunun bile özellikle insanımıza yaşattığı sıkıntıların fakındayız. İhracatı teşvik edecek bir ekonomi politikasıyla küresel krizi ülkemiz için tarihi bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon kıskacından kurtarmanın yolunun, ülkemizi bu 4 ayak üzerinde yükseltmekten geçtiğine inanıyoruz.

YATIYORLAR KALKIYORLAR KAVALA

Haberin Devamı

Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros’un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya. Siz burayı ne zannediyorsunuz! Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burası öyle bir kabile devleti değil. Burada Dışişleri Bakanlığı’na gelip talimat verme gibi bir yola gidemezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. ‘Bu 10 tane büyükelçinin, bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz’ dedim. Zira, bunlar Türkiye’yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye’yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.”

YARGI NE DERSE O, ÇIKARAMAYACAKSINIZ

Haberin Devamı

“Neymiş iktidar olurlarsa devletin uçaklarını satacaklarmış. Sizin zaten işiniz gücünüz bu. Siz bu devletin neyi var, neyi yok, nasıl elimizden satarız, onunla uğraşıyorsunuz. Biz ise almaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, bunlar bizi engellemek için terör örgütleriyle de yürürler. Bunlar terörist ‘Selo’ ile beraber olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü’yü öldüren ‘Selo’ değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden çıkarmanın derdindeler. Yargı ne derse o, çıkaramayacaksınız.”

10 ‘istenmeyen adam’ emri

PERSONA NON GRATA (İSTENMEYEN KİŞİ) NEDİR, NASIL İLAN EDİLİR?

Haberin Devamı

Devletler arası ilişkilerde “persona non grata” (istenmeyen kişi) bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükümeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişi anlamına gelmektedir. Kendisine verilen siyasi dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı bir diplomata herhangi bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak kabul edilir. 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Konvansiyonu’nun 9. maddesine göre, persona non grata ilanından sonra, gönderen devlet, duruma göre, ilgili şahsı geri çağırır veya misyondaki görevine son verir.

Haberin Devamı

Gönderen devlet bu yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeder veya makul bir süre içinde yerine getirmezse, kabul eden devlet ilgili şahsı misyonun bir üyesi olarak tanımayı reddedebilir. Persona Non Grata ilanı diplomatik görevlinin diplomatik dokunulmazlığını kaldırmaz. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstenmeyen Adam#Recep Tayyip Erdoğan#Büyükelçi

BAKMADAN GEÇME!

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi