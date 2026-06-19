10 ilde uyuÅŸturucu gelirlerini aklayanlara operasyon: 19 gÃ¶zaltÄ±... 6 milyar lira deÄŸerindeki mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konuldu

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nce, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, MASAK ve EUROPOL iÅŸ birliÄŸiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda; 'SuÃ§ Ä°ÅŸlemek AmacÄ±yla Ã–rgÃ¼t Kurma', 'UyuÅŸturucu Madde Ä°thal Etme' ve 'SuÃ§tan Kaynaklanan MalvarlÄ±ÄŸÄ± DeÄŸerlerini Aklama' suÃ§larÄ±na yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, geÃ§miÅŸ tarihlerde farklÄ± il ve Ã¼lkelerde ele geÃ§irilen toplam 1 ton 350 kilogram uyuÅŸturucu maddenin imal, sevkiyat ve satÄ±ÅŸ sÃ¼reÃ§lerinde rol aldÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca suÃ§tan elde edilen gelirleri Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemlerle aklamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenen ÅŸÃ¼pheliler tespit edildi.

10 Ä°LDE 37 ADRESE OPERASYON

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan bu sabah 10 ilde 37 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda 19 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda 693 bin TL, 12 bin 800 dolar, 63 bin 240 euro, Ã§ok sayÄ±da ziynet eÅŸyasÄ± ile 11 adet lÃ¼ks marka saat ele geÃ§irildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ÅŸÃ¼phelilere ait 87 motorlu araÃ§, 340 taÅŸÄ±nmaz ve 25 ÅŸirkete ait ortaklÄ±k paylarÄ± olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 6 milyar TL deÄŸerindeki mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konuldu.Â