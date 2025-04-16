10 ilde siber suçlulara operasyonda 223 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X'ten yaptığı açıklama şöyle:

10 il merkezli "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik Emniyetimiz tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda; 223 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;Sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini kripto varlık aracılığıyla satın aldıkları,

Oltalama (Phishing) siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan "ürün bedeli, vergi" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları,

Yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri,

Vatandaşlarımızın bilgisi ve rızası dışında banka hesaplarından kredi çekip, kendi hesaplarına transfer ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Giresun, Isparta, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Yalova ve Sakarya merkezli İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Van, Malatya, Antalya, Samsun, İzmir, Diyarbakır, Adana, Batman, Bitlis, Kayseri, Aksaray, Niğde, Ağrı, Konya ve Tokat olmak üzere toplam 31 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık,

Yasa dışı bahis,

Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi,

Nitelikli hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK'ımızı operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber Suçlar ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyor