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10 ilde sarı alarm Nisan fırtınası

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#İstanbul#Sarı Alarm
10 ilde sarı alarm Nisan fırtınası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok kent için önümüzdeki günlerde ‘kuvvetli yağış’ uyarısında bulundu. Şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü ve yer yer dolu uyarısı yapan meteoroloji, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Manisa ve Tekirdağ için sarı kodlu alarm verdi.

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Bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ANİDEN SOĞUYACAK

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde hava birden değişecek. Sıcaklıklar 5 ile 8 derece düşecek, cuma günü ise 12 derece birden düşmesi bekleniyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde bugün kuvvetli yerel yağışlar bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

 

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#İstanbul#Sarı Alarm

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