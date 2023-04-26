10 ilde sarı alarm Nisan fırtınası

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Bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ANİDEN SOĞUYACAK

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde hava birden değişecek. Sıcaklıklar 5 ile 8 derece düşecek, cuma günü ise 12 derece birden düşmesi bekleniyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde bugün kuvvetli yerel yağışlar bekleniyor. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.