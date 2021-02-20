10 ilde PKK’nın uyuyan hücrelerine operasyon! 13 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, örgüt içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 12 Şubat günü Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Suriye'nin Ayn El Arap kenti ile Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün kamplarının bulunduğu Kandil bölgesinde silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları belirlendi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Teröristbaşının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat'ta kentlerde eylem yapmak için görevlendirildikleri saptanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.