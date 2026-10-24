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10 ilde 'Patinaj' operasyonu: 12 kişi tutuklandı! 51 banka hesabına el konuldu

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#Diyarbakır#Sahte İnternet Siteleri#Araç Kiralama
10 ilde Patinaj operasyonu: 12 kişi tutuklandı 51 banka hesabına el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 09:31

Diyarbakır merkezli 10 ilde, kurdukları sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen ‘Patinaj’ operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 226 milyon 104 bin 370 TL işlem hacmi tespit edildi. 51 banka hesabına el konuldu.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin sahte araç kiralama siteleri kurduğu belirlendi. Arama motorlarında piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayan şüphelilerin, uygun fiyatlardan yararlanmak isteyenleri sahte sitelere yönlendirerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. 20 Ekim’de Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

10 ilde Patinaj operasyonu: 12 kişi tutuklandı 51 banka hesabına el konuldu

Şüphelilerin banka hesaplarını da inceleyen ekipler, toplam 226 milyon 104 bin 370 TL işlem hacmi bulunduğunu belirledi. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında da 51 banka hesabına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Diyarbakır#Sahte İnternet Siteleri#Araç Kiralama

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