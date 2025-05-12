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10 ilde kuvvetli sağanak alarmı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur
10 ilde kuvvetli sağanak alarmı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 13:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu, Tokat, Gümüşhane, Erzincan ve Tunceli ile Giresun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ İL İL UYARDI

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Yozgat'ın güney ve doğusu, Tokat, Gümüşhane, Tunceli ve Erzincan ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın ardından oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul için de bir uyarıda bulundu. Perşembe gününe kadar etkili olacak güneşli hava cuma yerine sağanak yağışa bırakacak.

10 ilde kuvvetli sağanak alarmı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 22
İstanbul: Parçalı bulutlu 21
İzmir: Parçalı bulutlu 26
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı bulutlu 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur

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