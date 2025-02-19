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10 ilde HDK operasyonu: 52 gözaltı... Türkücü Pınar Aydınlar da gözaltında

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#Halkların Demokratik Kongresi#Pınar Aydınlar#Gözaltı
10 ilde HDK operasyonu: 52 gözaltı... Türkücü Pınar Aydınlar da gözaltında
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nca hazırlanan raporlarda, HDK’nin terör örgütü olarak kabul edilen DTK’nin devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması ve TBMM’ye sözde alternatif meclis olduğu tespitine yer verildi. PKK/KCK’nın talimatları doğrultusunda toplumsal alanda örgütlenme sağladığı belirtildi. HDK’nin 6-7-8 Ekim Kobani ve Çukur-Barikat olayları ile sözde demokratik özerklik ilanlarında toplumsal alanı örgütlediği ifade edildi. Soruşturmada 60 şüpheli tespit edildi. İstanbul ve 9 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Türk halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, DEM Parti MYK üyeleri Semiha Şahin ve Mehmet Saltoğlu, Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros ile gazeteciler Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz, Elif Akgül’ün de bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli ise aranıyor.

 

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#Halkların Demokratik Kongresi#Pınar Aydınlar#Gözaltı

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