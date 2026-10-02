10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sanal medya platformları üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça ile tarım ve hayvancılık aletleri satışı vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 700 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Mardin merkezli; Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis’te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek ve 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLERDEN 6’SI TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Kızıltepe Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 6’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.