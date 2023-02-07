10 ilde büyük yıkım! Önce 7.7 sonra 7.6 ile sallandık...

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD önce 7.4 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü ilerleyen saatlerde 7.7 olarak revize etti. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen büyük deprem, Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi. Uzun sürdüğünü söyledikleri depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, panik ve korku içerisinde sokaklara fırladı. Bölgede birçok ilde hava sıcaklığı sıfırın altında olmasına rağmen vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin etrafında ve araçlarında beklemeye başladı.



10 İLDEN YIKIM HABERİ GELDİ



Yurdun yarısını etkileyen depremden bir süre sonra birçok ilden yıkım haberleri geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana, Kilis ve Osmaniye’de çok sayıda bina yıkıldı. Çöken binaların enkazına ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Enkazdan çıkarılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay Havalimanları hasar nedeniyle uçuşa kapatıldı. Bilanço saatler geçtikte ağırlaştı. Malatya Sultansuyu Barajı’nda çatlaklar olduğu için tedbir amaçlı kademeli olarak suyu boşaltılacak.

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7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölge artçı depremlerle sürekli sallandı. Saat 05.46’ya kadar yine Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5.3 ve 4.7, Dulkadiroğlu ilçesinde 4.2, Gaziantep’te Nurdağı ilçesinde 4.6, 5.3, 6.4 ve 6.6, İslahiye ilçesinde 6.5, 5.3, 5 ve 4.9, Adıyaman’da Gölbaşı ilçesinde 5.3, Sincik ilçesinde ise 4 büyüklüğünde deprem oldu. Gün boyu 100’ün üzerindeki artçı, bölgedeki insanları korkutmaya devam etti. Bölge beşik gibi sallanmaya devam ederken öğle saatlerinde ikinci bir deprem haberi geldi. AFAD, saat 13.24’te meydana gelen depremin merkez üssünü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, büyüklüğünü ise 7.6 olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 7.5, merkez üssünü ise Ekinözü ilçesi olarak açıkladı. Bu depremin bağımsız bir deprem olduğu, 7.7’lik depremin artçısı olmadığı belirtildi. Bu sarsıntı da doğudaki tüm illerin yanı sıra Ankara’ya kadar hissedildi.

CAN KAYBI 2379 OLDU

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ilk açıklamasında Kahramanmaraş’taki iki depremde 1541 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bin 733 yaralı olduğunu bildirdi.

Buna göre;

- Kahramanmaraş’ta 234 kişi yaşamını yitirdi, 1700 kişi yaralandı, 310 bina yıkıldı.

- Hatay’da can kaybı 520, 700 kişi yaralandı, 1278 bina yıkıldı.

- Osmaniye’de can kaybı 205, yaralı 1003 kişi. 101 bina yıkıldı.

- Adıyaman’da can kaybı 20, yaralı ise 200. 600 bina yıkıldı.

- Diyarbakır’da 46 kişi yaşamını yitirdi, 557 kişi yaralandı, 20 bina yıkıldı.

- Şanlıurfa’da can kaybı 30 ve 1071 kişi yaralandı, 201 bina yıkıldı.

- Gaziantep’te 309 can kaybı ve 1597 yaralı var. 581 bina yıkıldı.

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- Kilis’te 13 can kaybı var, 244 kişi yaralandı. k Adana’da 58 can kaybı ve 720 yaralı, 24 bina yıkıldı.

- Malatya’da can kaybı 106, 1941 yaralı var. 300 bina yıkıldı.

Oktay, gece saatlerinde 2 bin 379 can kaybı ve 14 bin 483 yaralı olduğunu, 7 bin 840 kişinin enkazdan kurtarıldığını, depremde 4 bin 758 binanın da yıkıldığını duyurdu.

EN ÜST DÜZEY ALARM VERİLDİ

MERKEZ üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edildi. İlan edilen 4’üncü seviye, acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılan en yüksek seviye. Böylece Türkiye, arama-kurtarma çalışmalarında uluslararası yardım çağrısında bulunmuş oldu. Türkiye, daha önce uluslararası yardım çağrısını Marmara ve Van depreminde yapmıştı.

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur” bilgisine yer verildi.

1. SEVİYE ALARM NE ANLAMA GELİYOR

Türkiye, 2014 yılında Türkiye Afet ve Acil Durumlara Müdahale (TAMP) planını hayata geçirdi. TAMP planıyla birlikte afetler, büyüklük, etkilediği bölge ve oluşturduğu hasar durumuna göre en düşük 1’inci, en yükseği ise 4’üncü seviye olmak üzere olarak belirlendi. AFAD, 9 ilde yıkıma neden olan depremin seviyesini 4. seviye olarak ilan etti. Böylece arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında hem ulusal hem de uluslararası yardım çağrısında bulunmuş oldu.

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MARMARA VE VAN’DA KABUL EDİLMİŞTİ

Türkiye, daha önce uluslararası yardım çağrısını Marmara ve Van depreminde yapmıştı. Uluslararası birçok kuruluş ve devlet Türkiye’nin yardımına koşmuştu. Türkiye, 2020 yılındaki Elazığ ve aynı yıl İzmir’de meydana gelen depremlerde ise uluslararası yardım çağrısında bulunmamıştı. (Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA)

6 İLE VALİ GÖREVLENDİRİLDİ

Depremin ardından, arama-kurtarma, yardım, barınma gibi konulardaki çalışmaları koordine etmek için mevcut valilerin yanına 6 ile vali görevlendirildi. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere, Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi geçici olarak görevlendirildi.

İKİ DEPREM BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ

AFAD deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle, yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6’lık depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğunu söyledi.



‘HASARLI BİNALARA GİRMEYİN’



Yaşanacak artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyaran Tatar, "Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Bu artçı sarsıntılar uzun süre devam edecektir. Bu kadar büyük ana şoklardan sonra, 6.7, 6.6, 6.5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar sürecektir. Bu sarsıntılar da en az 1 yıl kadar devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, vatandaşların hasarlı binalara girmemesi. Çünkü ana şoktan ve artçılardan sonra yorulan binalar ayakta kalmış olsa bile sonrasında oluşabilecek 5 ve üzeri büyüklüklerdeki artçı sarsıntılarda zarar görebilir" dedi. (Oğuzhan SARI/DHA)