10 il için sarı kodlu alarm! Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

#Hava Durumu#Yağış Uyarısı#Sel Tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 09:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz dışında yurdun tümünde gün içerisinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Öte yandan sağanak yağış nedeniyle oluşacak sel ve su baskınlarına karşı 10 il için ise sarı kodlu alarm verildi. Birçok bölge için ise yağmurla birlikte fırtına uyarısı da yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

10 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Ankara, Antalya, Isparta, Bartın, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sakarya, Düzce ve Zonguldak için ise sağanak yağış nedeniyle oluşacak sel ve su baskınlarına karşı sarı kodlu alarm verildi.

10 il için sarı kodlu alarm Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu 11
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 12
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

10 il için sarı kodlu alarm Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

10 il için sarı kodlu alarm Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı

#Hava Durumu#Yağış Uyarısı#Sel Tehlikesi

