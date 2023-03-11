10 il için 12 bin 700 atama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan “Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak” diyerek şunları söyledi: “1881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4 bin 255’i hemşire, 1302’si ebe, 4 bin 24’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır .”