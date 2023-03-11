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10 il için 12 bin 700 atama

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#Fahrettin Koca#Deprem#Atama
10 il için 12 bin 700 atama
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan depremden etkilenen illerde isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan “Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak” diyerek şunları söyledi: “1881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4 bin 255’i hemşire, 1302’si ebe, 4 bin 24’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır .”

 

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#Fahrettin Koca#Deprem#Atama

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