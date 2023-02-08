10 il afet bölgesi... 3 ay OHAL ilanı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunurken büyük deprem felaketini yaşayan 10 ilin Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu illerde üç ay süreyle Olağanüstü Hal koşullarının uygulanacağını da belirterek özetle şunları söyledi:

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN

“Tarihimizin en acı günlerini yaşıyoruz. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Devletimiz tüm kurumları, kuruluşları, personeli, aracı, gereci, imkânlarıyla depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır. Depremin 10 ilimize yayılan yıkım etkisini göz önüne alarak, ülkemizin dört bir yanındayız, uzman personelimize ve araçlara hemen bölgeye hareket etme talimatı verdik. Halihazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor, yurtiçinden ve yurtdışından gelen ilave ekiplerle bu sayı her geçen saat artıyor. Çok daha fazla sayıda kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu görevlisi ve gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor.

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100 MİLYAR KAYNAK

Depremden kurtulan felaketzedelerin barınmadan giyeceğe, yiyecekten ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de adım adım hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi. Felaketin yaşandığı her ilimize mevcut yöneticilerimizi desteklemek için ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Ayrıca her ilimizde bir bakanımız yürütülen faaliyetlere nezaret ediyor. Biz de sahadaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat içinde Cumhurbaşkanlığı Kriz Merkezi üzerinden gelişmeleri anbean takip ederek, gereken müdahaleleri yapıyoruz. Acil yardım ve destek malzemeleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik.

TSK SAHADA

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Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir. Çetin kış şartları sebebiyle deprem bölgesine arama kurtarma ekip ve ekipmanlarıyla yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor. Bunun için zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesindeki yolları kullanmaması, telefon görüşmelerinin acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Sağlıkta bölgeye 1000’e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçak ile toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır. İçişleri Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize mensup olarak güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. TSK, kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava Kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil tüm imkânlarıya arama kurtarma, tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. Jandarmamız binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinde görev başındadır.

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ANTALYA’DA 50 BİN YATAK

Bakanlıklarımıza bağlı birimlere ilave olarak, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçleri ve yardım malzemelerini bölgeye göndermektedir. Afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak kış sezonu sebebiyle zaten faaliyetlerine ara vermiş olan otellerin afetzedelerin hizmetlerine sunulması için gereken planlamalar yapılıyor. Sadece Antalya bölgesi içinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır. Dağıtım hatları hasar gördüğü için veya tedbiren kesilen elektrik ve doğalgaz akışının kontrollü bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Haberleşmede kesinti yaşanmamasını sağlamak amacıyla bölgeye uydu iletim terminalleri gönderildi. Ulaşımın aksamasına yol açan yıkımların olduğu yerlerde trafik akışını sağlamaya matuf düzenlemeler yapılıyor.”

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AFAD’A BAĞIŞ ÇAĞRISI

Şu ana kadar 70 ayrı ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık. Uluslararası toplumun desteği gelecek yardımların mahiyetinden ziyade, moral etkisiyle bizim için kıymetlidir. Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD’ın ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk lirasi ve döviz hesaplarına yapılan havalalerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

10 İLİMİZDE OHAL İLAN ETTİK

Bununla birlikte yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vehameti fevkalede tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesinin temini için Anayasa’nın 119’uncu Maddesi’nin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak ve bununla birlikte acil yardımları yerine ulaştırmaktır. Ardından enkaz kaldırma, sonrasında yeniden inşaat faaliyetlerine de süratle başlayacağız. Bu arada, Katar 10 bin konteynır ülkemize gönderme hazırlığı içerisinde. Aynı şekilde şu anda birçok yerlerde, bizim acil olarak yardımımızı ulaştıracağımız birçok konteynırın dışında karavanlar da merkeze ulaşmakta. Bu karavanları da acil ihtiyacı olan ailelere tahsis edeceğiz.

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‘AFET BÖLGESİ’NİN AYRICALIKLARI

Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir. Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir. Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir. Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir. Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir. Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)