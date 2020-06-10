10 Haziran Şans Topu canlı çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ 991. hafta Şans Topu sonuçları sorgulama

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında gerçekleşen çekilişin ardından, 991. hafta Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. İşte, 10 Haziran 2020 Şans Topu sonuç ekranı ve bu haftanın şanslı rakamları.

10 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nda 991. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 990. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 406 bin 656 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 372 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 555 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 743 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 2 kişi 31 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 77 bin 197 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 45 bin 225 kişi 7 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 152 bin 215 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, İzmir'in Buca ve Konya'nın Seydişehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Şans Topu oyunu nasıl oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.